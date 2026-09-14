Arm Aktie News: Arm mit herben Abschlägen am Abend

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 8,5 Prozent auf 242,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'244 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Arm-Aktie bis auf 238,14 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 241,79 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 814'682 Arm-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.06.2026 bei 452,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 86,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,03 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 58,70 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Arm-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Arm 0,000 USD aus. Arm veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arm 0,12 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent auf 1.29 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Arm wird am 04.11.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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