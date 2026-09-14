Arm Aktie News: Arm am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 6,1 Prozent auf 248,60 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 28'972 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Arm-Aktie bisher bei 240,00 USD. Bei 241,79 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 340'966 Arm-Aktien den Besitzer.

Bei 452,54 USD erreichte der Titel am 19.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 45,07 Prozent niedriger. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 100,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Arm-Aktie 148,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Arm seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 äusserte sich Arm zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.29 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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