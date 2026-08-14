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Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058

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14.08.2026 20:27:13

Arm Aktie News: Arm am Abend mit Kurseinbussen

Arm Aktie News: Arm am Abend mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Arm. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 276,93 USD.

Arm Holdings
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 276,93 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'987 Punkten liegt. Der Kurs der Arm-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 274,46 USD nach. Bei 278,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 291'827 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,41 Prozent hinzugewinnen. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 100,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 176,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Arm-Aktie. Am 29.07.2026 lud Arm zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Arm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.29 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 10.11.2027.

Experten taxieren den Arm-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,23 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com
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