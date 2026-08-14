Arm Aktie News: Arm am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Arm-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 278,70 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'068 Punkten tendiert. Die Arm-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 280,22 USD aus. Bei 274,46 USD markierte die Arm-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 278,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 146'316 Aktien.

Am 19.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (100,03 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 29.07.2026 hat Arm in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,12 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1.29 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.05 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Arm-Gewinn in Höhe von 2,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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