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13.11.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm am Abend mit Kursverlusten
Die Aktie von Arm gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,6 Prozent auf 190,52 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,6 Prozent auf 190,52 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 27'930 Punkten liegt. Im Tief verlor die Arm-Aktie bis auf 180,92 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 196,48 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 889'799 Arm-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 452,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 137,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Arm-Aktie mit einem Verlust von 47,50 Prozent wieder erreichen.
Arm-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,002 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Arm am 04.11.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.44 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arm einen Umsatz von 1.14 Mrd. USD eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2028-Ergebnisse wird von Experten am 09.02.2028 erwartet.
In der Arm-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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