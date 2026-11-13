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13.11.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm am Freitagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger
Die Aktie von Arm gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Arm-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,2 Prozent auf 187,30 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 6,2 Prozent auf 187,30 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 27'666 Punkten steht. Bei 187,30 USD markierte die Arm-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 196,48 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 333'817 Arm-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 452,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 141,61 Prozent hinzugewinnen. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Arm-Aktie derzeit noch 46,59 Prozent Luft nach unten.
Arm-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,002 USD aus. Arm liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1.44 Mrd. USD gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 03.02.2027 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 09.02.2028.
Experten taxieren den Arm-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,24 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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