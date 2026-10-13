Arm Aktie News: Arm am Abend ohne grosse Veränderung

Zum Vortag unverändert notierte die Arm-Aktie um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel bei 255,19 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'544 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Arm-Aktie bis auf 260,07 USD. Im Tief verlor die Arm-Aktie bis auf 243,69 USD. Bei 246,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 1'054'973 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 100,03 USD fiel das Papier am 06.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Arm-Aktie 155,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Arm-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 29.07.2026 lud Arm zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,12 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1.29 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.05 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Arm-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,23 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

OpenAI bringt Chipwerte ins Wanken: Was den Aktien von Intel, Marvell, Micron & Co. jetzt droht

Aktien von Oracle und Arm fangen sich nach Kursrutsch: Jupiter-Projekt bleibt Unsicherheitsfaktor

BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus