Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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13.08.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm springt am Donnerstagnachmittag hoch
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Arm. Die Arm-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,7 Prozent auf 287,31 USD.
Um 16:28 Uhr wies die Arm-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 287,31 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'102 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Arm-Aktie bis auf 289,80 USD. Bei 266,91 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 319'079 Arm-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,54 USD) erklomm das Papier am 19.06.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 36,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (100,03 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,18 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 29.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arm in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.29 Mrd. USD im Vergleich zu 1.05 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Arm dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren. Am 10.11.2027 wird Arm schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Arm-Gewinn in Höhe von 2,23 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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