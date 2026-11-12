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12.11.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm am Abend Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Arm. Das Papier von Arm gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 200,17 USD abwärts.
Die Arm-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 200,17 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 28'312 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Arm-Aktie bei 190,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 190,00 USD. Zuletzt wechselten 584'488 Arm-Aktien den Besitzer.
Am 19.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 55,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 100,03 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 50,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Arm-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,002 USD ausgeschüttet werden. Arm liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.44 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arm einen Umsatz von 1.14 Mrd. USD eingefahren.
Am 03.02.2027 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2028-Ergebnisse wird von Experten am 09.02.2028 erwartet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,24 USD je Arm-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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