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12.11.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 196,86 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 196,86 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 28'202 Punkten notiert. Im Tief verlor die Arm-Aktie bis auf 190,00 USD. Bei 190,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 363'342 Aktien.
Am 19.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 129,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (100,03 USD). Mit Abgaben von 49,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Arm seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,002 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Arm am 04.11.2026. Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.14 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.44 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 09.02.2028.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Arm ein EPS in Höhe von 2,24 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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