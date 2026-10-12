Arm Aktie News: Arm am Montagabend auf rotem Terrain

Die Arm-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,2 Prozent auf 254,98 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 30'645 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Arm-Aktie bei 254,76 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 260,56 USD. Bisher wurden heute 429'464 Arm-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.06.2026 auf bis zu 452,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Arm-Aktie mit einem Kursplus von 77,48 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,77 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,12 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.29 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Arm dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2027 2,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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