Arm Aktie News: Arm fällt am Montagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,5 Prozent auf 256,88 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'651 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Arm-Aktie bis auf 255,92 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 260,56 USD. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 188'430 Aktien.

Am 19.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,17 Prozent. Bei 100,03 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Arm seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Arm liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1.29 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.05 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Arm-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,23 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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