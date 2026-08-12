Arm Aktie News: Arm am Mittwochabend fester

Das Papier von Arm legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 273,46 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'808 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Arm-Aktie bei 280,05 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 279,96 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 435'016 Arm-Aktien umgesetzt.

Am 19.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 452,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 39,57 Prozent niedriger. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 100,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 63,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Arm hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.29 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.05 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.

Experten taxieren den Arm-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,23 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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