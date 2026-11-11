Arm Aktie News: Arm haussiert am Mittwochabend

Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 12,8 Prozent im Plus bei 204,76 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 28'456 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Arm-Aktie zog in der Spitze bis auf 207,41 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 191,94 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 724'328 Arm-Aktien.

Bei 452,54 USD markierte der Titel am 19.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 54,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 104,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,002 USD aus. Arm veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,14 Prozent auf 1.44 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.02.2027 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 09.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 2,24 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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