Arm Aktie News: Arm springt am Nachmittag hoch

Um 16:28 Uhr wies die Arm-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 192,81 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 28'215 Punkten steht. In der Spitze legte die Arm-Aktie bis auf 194,15 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 191,94 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 210'121 Arm-Aktien umgesetzt.

Am 19.06.2026 markierte das Papier bei 452,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 57,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 48,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,002 USD je Arm-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Arm am 04.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 1.44 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.14 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 09.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,24 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

Arm-Aktie nach Quartalszahlen trotz positiver Ergebnisse im Minus

OpenAI bringt Chipwerte ins Wanken: Was den Aktien von Intel, Marvell, Micron & Co. jetzt droht

Aktien von Oracle und Arm fangen sich nach Kursrutsch: Jupiter-Projekt bleibt Unsicherheitsfaktor