Arm Aktie News: Arm gewinnt am Freitagabend

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,5 Prozent auf 265,53 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'414 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Arm-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 267,69 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 257,15 USD. Von der Arm-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 668'646 Stück gehandelt.

Am 19.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 70,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Bei einem Wert von 100,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Arm-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 29.07.2026 hat Arm in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach 0,12 USD im Vorjahresvergleich. Arm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.29 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte Arm die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Arm ein EPS in Höhe von 2,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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