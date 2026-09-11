Arm Aktie News: Arm am Nachmittag freundlich

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 256,46 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'431 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Arm-Aktie sogar auf 261,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 257,15 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 152'686 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 43,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 100,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 61,00 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Arm-Aktie. Am 29.07.2026 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.29 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,23 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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