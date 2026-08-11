Arm Aktie News: Arm am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 267,02 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'474 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Arm-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 265,65 USD aus. Bei 273,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 293'452 Arm-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 452,54 USD erreichte der Titel am 19.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Arm-Aktie 69,48 Prozent zulegen. Bei 100,03 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 166,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.05 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.29 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 04.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte Arm die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 USD je Arm-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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