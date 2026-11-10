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10.11.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm fällt am Dienstagabend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 179,06 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 179,06 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 27'621 Punkten steht. Die Arm-Aktie sank bis auf 175,92 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 181,10 USD. Zuletzt wechselten 496'683 Arm-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.06.2026 bei 452,54 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Arm-Aktie 152,73 Prozent zulegen. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Arm-Aktie 44,14 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,002 USD belaufen. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.44 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 03.02.2027 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Arm veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2028-Bilanz können Arm-Anleger Experten zufolge am 09.02.2028 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 2,24 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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