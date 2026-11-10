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10.11.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm am Dienstagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 184,20 USD nach.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 184,20 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'835 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Arm-Aktie bei 179,57 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 181,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 204'793 Arm-Aktien umgesetzt.
Bei 452,54 USD markierte der Titel am 19.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 145,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,69 Prozent.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,002 USD je Arm-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Arm am 04.11.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Arm 1.44 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 03.02.2027 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Arm veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 09.02.2028.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Arm-Gewinn in Höhe von 2,24 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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