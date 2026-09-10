Arm Aktie News: Arm am Donnerstagabend mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 255,55 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'134 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Arm-Aktie bei 251,29 USD. Bei 252,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 448'182 Aktien.

Bei 452,54 USD erreichte der Titel am 19.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 77,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 60,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 29.07.2026 hat Arm die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent auf 1.29 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Arm möglicherweise am 10.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 2,23 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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