Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’785 0.3%  SPI 19’470 0.3%  Dow 52’064 -0.6%  DAX 25’417 0.2%  Euro 0.9442 0.0%  EStoxx50 6’291 0.3%  Gold 4’349 0.7%  Bitcoin 62’752 0.6%  Dollar 0.8137 0.1%  Öl 106.0 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
CZs Krypto-Tipp: Das rät der Binance-Chef Einsteigern jetzt
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag
Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet
Oracle-Aktie zieht an: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen
Adobe-Aktie im Minus: Vorsichtiger Umsatzausblick
Suche...

Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2026 20:27:13

Arm Aktie News: Arm am Donnerstagabend mit Abschlägen

Arm Aktie News: Arm am Donnerstagabend mit Abschlägen

Die Aktie von Arm gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Arm gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 255,55 USD abwärts.

Arm Holdings
207.09 CHF -1.92%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 255,55 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'134 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Arm-Aktie bei 251,29 USD. Bei 252,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 448'182 Aktien.

Bei 452,54 USD erreichte der Titel am 19.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 77,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 60,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 29.07.2026 hat Arm die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent auf 1.29 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Arm möglicherweise am 10.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 2,23 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus

Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur

Arm legt gemischte Quartalszahlen vor - Aktie reagiert mit Gewinnen


Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Arm Holdings

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Arm Holdings

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:42 SMI-Talfahrt hält an
09:29 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Logo WHS EZB erhöht die Zinsen: DAX bricht 25.500 – Nasdaq vor 29.000!
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’630.20 13.60 S6CB3U
Short 15’166.99 8.86 S3CBQU
SMI-Kurs: 13’784.60 11.09.2026 10:05:38
Long 13’200.00 19.72 SPBS5U
Long 12’901.54 13.94 S4KBXU
Long 12’341.13 8.91 STABXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Arm Holdings am 10.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von DEUTZ

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.