Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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10.09.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 253,82 USD abwärts.
Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 3,9 Prozent im Minus bei 253,82 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'177 Punkten steht. Die Arm-Aktie sank bis auf 251,29 USD. Mit einem Wert von 252,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 236'548 Arm-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 452,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2026). Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 78,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Arm-Aktie 60,59 Prozent sinken.
Arm-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.07.2026 äusserte sich Arm zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Arm 1.29 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte Arm die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Arm einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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