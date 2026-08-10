Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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10.08.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm am Montagabend mit Abschlägen
Die Aktie von Arm gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 270,86 USD.
Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 4,1 Prozent auf 270,86 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'638 Punkten steht. Der Kurs der Arm-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 267,40 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 282,44 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 439'397 Arm-Aktien umgesetzt.
Bei 452,54 USD markierte der Titel am 19.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Bei 100,03 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Arm gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Arm mit einem Umsatz von insgesamt 1.29 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,41 Prozent gesteigert.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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