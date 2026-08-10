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10.08.2026 16:29:00

Arm Aktie News: Arm am Nachmittag schwächer

Arm Aktie News: Arm am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Arm gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Arm-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 273,00 USD.

Arm Holdings
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,4 Prozent auf 273,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'741 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Arm-Aktie bis auf 267,40 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 282,44 USD. Bisher wurden heute 236'707 Arm-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,54 USD. Dieser Kurs wurde am 19.06.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,77 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2026 Kursverluste bis auf 100,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 63,36 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.07.2026 hat Arm die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.05 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.29 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Arm-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,23 USD je Aktie in den Arm-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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