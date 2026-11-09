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09.11.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Bullen treiben Arm am Abend an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Arm. Die Arm-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,3 Prozent auf 185,65 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,3 Prozent auf 185,65 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'842 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Arm-Aktie bei 190,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 176,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 599'881 Arm-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 19.06.2026 auf bis zu 452,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 143,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Bei 100,03 USD fiel das Papier am 06.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 46,12 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,002 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Arm am 04.11.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Arm mit einem Umsatz von insgesamt 1.44 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 27,14 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 03.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Arm ein EPS in Höhe von 2,24 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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