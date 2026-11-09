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09.11.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm springt am Montagnachmittag hoch
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Arm. Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,6 Prozent auf 186,08 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,6 Prozent auf 186,08 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'729 Punkten tendiert. Die Arm-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 186,29 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 176,66 USD. Bisher wurden via NASDAQ 289'669 Arm-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 452,54 USD erreichte der Titel am 19.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 143,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 100,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Arm-Aktie derzeit noch 46,24 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,002 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Arm am 04.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Arm 1.44 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen. Am 10.11.2027 wird Arm schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
In der Arm-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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