Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.10.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm gibt am Freitagabend ab
Die Aktie von Arm gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Arm gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,2 Prozent auf 266,54 USD abwärts.
Die Arm-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 266,54 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'892 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Arm-Aktie bisher bei 265,67 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 280,00 USD. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 578'294 Aktien.
Am 19.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 452,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 41,10 Prozent niedriger. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,03 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 62,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Arm am 29.07.2026. Es stand ein EPS von 0,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.29 Mrd. USD – ein Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 10.11.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Arm-Gewinn in Höhe von 2,23 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Arm-Aktie
Aktien von Oracle und Arm fangen sich nach Kursrutsch: Jupiter-Projekt bleibt Unsicherheitsfaktor
BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus
Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Arm Holdings
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Arm Aktie News: Arm gibt am Freitagabend ab (finanzen.ch)
|
09.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 liegt im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Arm Aktie News: Arm am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
08.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu Arm Holdings
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Arm Holdings am 09.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliesslich mit Gewinnen -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.