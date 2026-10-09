Arm Aktie News: Arm gibt am Freitagabend ab

Die Arm-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 266,54 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'892 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Arm-Aktie bisher bei 265,67 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 280,00 USD. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 578'294 Aktien.

Am 19.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 452,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 41,10 Prozent niedriger. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,03 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 62,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Arm am 29.07.2026. Es stand ein EPS von 0,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.29 Mrd. USD – ein Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 10.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Arm-Gewinn in Höhe von 2,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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