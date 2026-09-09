Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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09.09.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Anleger schicken Arm am Abend ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Arm. Das Papier von Arm legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 264,56 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 264,56 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'427 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Arm-Aktie bis auf 274,65 USD. Bei 261,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 523'072 Arm-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,54 USD. Dieser Kurs wurde am 19.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 62,19 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Arm am 29.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1.29 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,23 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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