Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.09.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von Arm zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Arm legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,3 Prozent auf 272,91 USD.
Um 16:28 Uhr wies die Arm-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 272,91 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'459 Punkten liegt. Bei 274,65 USD markierte die Arm-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 261,84 USD. Bisher wurden heute 259'840 Arm-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 452,54 USD erreichte der Titel am 19.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 65,82 Prozent Plus fehlen der Arm-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,03 USD ab. Mit einem Kursverlust von 63,35 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Arm am 29.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach 0,12 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.29 Mrd. USD – ein Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Arm-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Arm-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,23 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Arm-Aktie
BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus
Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur
Arm legt gemischte Quartalszahlen vor - Aktie reagiert mit Gewinnen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Arm Holdings
|
09.09.26
|Arm Aktie News: Anleger schicken Arm am Abend ins Plus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Arm Aktie News: Arm macht am Nachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
26.08.26
|NASDAQ-Handel: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Arm Holdings
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Arm Holdings am 09.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Wall Street schließt schwächer -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigte sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.