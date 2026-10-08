Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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08.10.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm am Donnerstagabend weit abgeschlagen
Die Aktie von Arm gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 6,8 Prozent auf 274,28 USD ab.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,8 Prozent auf 274,28 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'753 Punkten realisiert. Die Arm-Aktie gab in der Spitze bis auf 270,37 USD nach. Mit einem Wert von 283,62 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 729'395 Arm-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.06.2026 bei 452,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (100,03 USD). Mit einem Kursverlust von 63,53 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 hat Arm die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,41 Prozent auf 1.29 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Arm-Bilanz für Q2 2027 wird am 04.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 10.11.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 USD je Arm-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Arm Holdings am 08.10.2026
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