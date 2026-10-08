Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm am Donnerstagnachmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Arm. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 282,35 USD.
Die Arm-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 282,35 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 31'086 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Arm-Aktie bisher bei 279,44 USD. Bei 283,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 317'971 Arm-Aktien.
Am 19.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,28 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2026 auf bis zu 100,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 64,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Arm-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Arm am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Arm im vergangenen Quartal 1.29 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arm 1.05 Mrd. USD umsetzen können.
Arm wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Arm einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Arm-Aktie
Aktien von Oracle und Arm fangen sich nach Kursrutsch: Jupiter-Projekt bleibt Unsicherheitsfaktor
BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus
Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Arm Holdings
|
08.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Arm Aktie News: Arm am Donnerstagabend weit abgeschlagen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
08.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Arm Aktie News: Arm am Donnerstagnachmittag billiger (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Arm Holdings
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Arm Holdings am 08.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.