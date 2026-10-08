Arm Aktie News: Arm am Donnerstagnachmittag billiger

Die Arm-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 282,35 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 31'086 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Arm-Aktie bisher bei 279,44 USD. Bei 283,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 317'971 Arm-Aktien.

Am 19.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,28 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2026 auf bis zu 100,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 64,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Arm-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Arm am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Arm im vergangenen Quartal 1.29 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arm 1.05 Mrd. USD umsetzen können.

Arm wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Arm einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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