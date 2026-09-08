Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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08.09.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm am Abend mit Kursplus
Die Aktie von Arm zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Arm-Papiere zuletzt 4,2 Prozent.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Arm-Papiere um 20:26 Uhr 4,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'572 Punkten tendiert. Bei 267,73 USD markierte die Arm-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 261,33 USD. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 674'037 Aktien.
Am 19.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 100,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2026). Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 162,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,12 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.29 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.05 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Arm-Gewinn in Höhe von 2,23 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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