Arm Aktie News: Arm präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr wies die Arm-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 255,72 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'461 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Arm-Aktie bei 262,77 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 261,33 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 220'727 Arm-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 452,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 43,49 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Mit Abgaben von 60,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 29.07.2026 hat Arm die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Arm ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arm im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.29 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,23 USD je Aktie in den Arm-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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