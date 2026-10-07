Arm Aktie News: Arm am Mittwochabend auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 297,44 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 31'132 Punkten steht. Im Tief verlor die Arm-Aktie bis auf 290,57 USD. Bei 291,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 335'697 Arm-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,54 USD. Dieser Kurs wurde am 19.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,03 USD ab. Mit Abgaben von 66,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Arm liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1.29 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arm 1.05 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 10.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,23 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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