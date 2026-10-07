Arm Aktie News: Arm am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 297,88 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 31'027 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Arm-Aktie bis auf 290,57 USD. Bei 291,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 196'045 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Bei 100,03 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 66,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Arm gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,12 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent auf 1.29 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Arm wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 10.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 2,23 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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