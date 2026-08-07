Arm Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Arm

Die Arm-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 276,11 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'641 Punkten realisiert. Die Arm-Aktie sank bis auf 275,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 298,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 394'470 Arm-Aktien umgesetzt.

Am 19.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 452,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Arm-Aktie derzeit noch 63,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 176,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Arm-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Arm 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Arm am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.29 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.05 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 10.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Arm.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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