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06.11.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm am Freitagabend im Plus
Die Aktie von Arm gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Arm-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 173,82 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Arm-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 173,82 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 27'070 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Arm-Aktie bei 177,32 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 176,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 860'604 Arm-Aktien.
Am 19.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 61,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Arm-Aktie 42,45 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,002 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Arm am 29.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Arm mit einem Umsatz von insgesamt 1.29 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,57 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2027 terminiert. Arm dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 2,24 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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