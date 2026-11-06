Arm Aktie News: Arm am Freitagnachmittag gefragt

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 171,91 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 27'168 Punkten notiert. Die Arm-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 177,32 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 176,85 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 390'197 Arm-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,54 USD) erklomm das Papier am 19.06.2026. 163,24 Prozent Plus fehlen der Arm-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,03 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Arm-Aktie mit einem Verlust von 41,81 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,002 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Arm am 29.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,25 USD. Im letzten Jahr hatte Arm einen Gewinn von 0,22 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.29 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 10.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,24 USD je Arm-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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