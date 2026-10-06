Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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06.10.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm präsentiert sich am Dienstagabend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Arm. Zuletzt konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 304,18 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Arm-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 304,18 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 31'273 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Arm-Aktie bei 308,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 307,59 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 464'102 Arm-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 452,54 USD erreichte der Titel am 19.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (100,03 USD). Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 67,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Arm-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Arm ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.29 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.05 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 10.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Arm.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Arm-Gewinn in Höhe von 2,23 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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