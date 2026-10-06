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06.10.2026 16:29:00

Arm Aktie News: Arm tendiert am Nachmittag nordwärts

Arm Aktie News: Arm tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 304,90 USD.

Arm Holdings
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 304,90 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 31'277 Punkten liegt. Die Arm-Aktie zog in der Spitze bis auf 308,40 USD an. Mit einem Wert von 307,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Arm-Aktien beläuft sich auf 207'732 Stück.

Bei 452,54 USD erreichte der Titel am 19.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 48,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 100,03 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 67,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Arm-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Arm am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.29 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arm einen Umsatz von 1.05 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte Arm die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 USD je Arm-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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