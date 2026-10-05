Arm Aktie News: Arm am Montagabend mit Verlusten

Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 300,85 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 31'050 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Arm-Aktie bei 299,94 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 307,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Arm-Aktien beläuft sich auf 416'840 Stück.

Bei einem Wert von 452,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Arm-Aktie mit einem Verlust von 66,75 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.07.2026 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,12 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.29 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.05 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 04.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Arm veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Arm im Jahr 2027 2,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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