Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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05.10.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm am Nachmittag mit Einbussen
Die Aktie von Arm gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Arm-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 303,75 USD.
Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 303,75 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'987 Punkten notiert. Der Kurs der Arm-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 300,95 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 307,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 228'062 Arm-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 19.06.2026 auf bis zu 452,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Arm-Aktie 48,98 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Arm-Aktie mit einem Verlust von 67,07 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Arm-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Arm 0,000 USD aus. Am 29.07.2026 äusserte sich Arm zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,12 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,41 Prozent auf 1.29 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Arm-Bilanz für Q2 2027 wird am 04.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 10.11.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Arm ein EPS in Höhe von 2,23 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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