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04.09.2026 20:27:13

Arm Aktie News: Arm zeigt sich am Freitagabend freundlich

Arm Aktie News: Arm zeigt sich am Freitagabend freundlich

Die Aktie von Arm zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Arm konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 250,51 USD.

Arm Holdings
201.46 CHF 6.53%
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Um 20:26 Uhr sprang die Arm-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 250,51 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'480 Punkten notiert. Die Arm-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 255,69 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 248,82 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Arm-Aktien beläuft sich auf 662'183 Stück.

Am 19.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 452,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,65 Prozent hinzugewinnen. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 100,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 29.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.29 Mrd. USD – ein Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 10.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,23 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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