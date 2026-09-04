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04.09.2026 16:29:00

Arm Aktie News: Arm am Freitagnachmittag gefragt

Arm Aktie News: Arm am Freitagnachmittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Arm. Die Arm-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 253,57 USD.

Arm Holdings
201.46 CHF 6.53%
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Die Arm-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 253,57 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'551 Punkten liegt. In der Spitze legte die Arm-Aktie bis auf 255,69 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 248,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 318'536 Arm-Aktien umgesetzt.

Am 19.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,03 USD am 06.02.2026. Mit einem Kursverlust von 60,55 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Arm-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Arm veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,12 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arm im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.29 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,23 USD je Aktie in den Arm-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com
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