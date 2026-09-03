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03.09.2026 20:27:13

Arm Aktie News: Arm am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen

Arm Aktie News: Arm am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Arm. Zuletzt ging es für das Arm-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 243,00 USD.

Arm Holdings
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Die Arm-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 243,00 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'530 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Arm-Aktie bisher bei 243,28 USD. Bei 230,62 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 489'548 Arm-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.06.2026 bei 452,54 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 46,30 Prozent niedriger. Bei 100,03 USD fiel das Papier am 06.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Arm-Aktie mit einem Verlust von 58,84 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 erhielten Arm-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 29.07.2026 hat Arm die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,12 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Arm im vergangenen Quartal 1.29 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arm 1.05 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 10.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Arm im Jahr 2027 2,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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