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03.09.2026 16:29:00

Arm Aktie News: Arm gibt am Donnerstagnachmittag nach

Arm Aktie News: Arm gibt am Donnerstagnachmittag nach

Die Aktie von Arm gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 229,22 USD.

Arm Holdings
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Die Arm-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 229,22 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'303 Punkten steht. Die Arm-Aktie sank bis auf 225,51 USD. Bei 230,62 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 140'022 Arm-Aktien.

Bei einem Wert von 452,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2026). Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 97,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 100,03 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 56,36 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Arm-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 29.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.29 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.05 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Arm-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Arm einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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