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02.11.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm am Montagabend mit roter Tendenz
Die Aktie von Arm gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Arm-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 199,81 USD.
Die Arm-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 199,81 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 28'156 Punkten steht. Die Arm-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 199,68 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 206,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 708'506 Arm-Aktien.
Am 19.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 126,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,03 USD ab. Abschläge von 49,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Arm-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Arm liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.29 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arm einen Umsatz von 1.05 Mrd. USD eingefahren.
Arm dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte Arm die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 2,21 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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