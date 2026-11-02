Arm Aktie News: Arm wird am Montagnachmittag ausgebremst

Um 16:28 Uhr ging es für die Arm-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 202,98 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 28'731 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Arm-Aktie bisher bei 200,28 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 206,59 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Arm-Aktien beläuft sich auf 242'947 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 452,54 USD erreichte der Titel am 19.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 122,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 100,03 USD fiel das Papier am 06.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 50,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Arm-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.07.2026 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.29 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.05 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Arm wird am 04.11.2026 gerechnet. Am 10.11.2027 wird Arm schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Experten taxieren den Arm-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,21 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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