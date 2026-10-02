Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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02.10.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm am Abend mit sattem Kursplus
Die Aktie von Arm gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Arm legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,4 Prozent auf 308,18 USD.
Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 5,4 Prozent auf 308,18 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'773 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Arm-Aktie sogar auf 318,27 USD. Bei 307,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Arm-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 908'127 Stück gehandelt.
Am 19.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 452,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Arm-Aktie mit einem Kursplus von 46,84 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2026 Kursverluste bis auf 100,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 29.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1.29 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 10.11.2027.
Experten taxieren den Arm-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,23 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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