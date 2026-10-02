Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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02.10.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm am Nachmittag im Bullenmodus
Die Aktie von Arm zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Arm-Papiere zuletzt 6,7 Prozent.
Um 16:28 Uhr wies die Arm-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,7 Prozent auf 311,80 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 31'010 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Arm-Aktie bei 313,40 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 307,45 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 411'243 Arm-Aktien.
Am 19.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,14 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 211,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Arm-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 29.07.2026 hat Arm die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Arm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.29 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Arm wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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